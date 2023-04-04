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Фрейденберг Евгений
Фрейденберг Евгений
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)
1858 г.р.
Мать
Фрейденберг (Пастернак) Анна (Хася)
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)
Мать:
Фрейденберг Анна (Хася)
Смерть
1901
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