Кауфман (Кауфман) Берта Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пастернак Розалия Исидоровна
Отец ребёнка: Кауфман Исидор
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лапшова Клара Исидоровна
Отец ребёнка: Кауфман Исидор
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Кауфман Исидор
Смерть
1930