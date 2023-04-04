Кауфман (Кауфман) Берта Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауфман (Кауфман) Берта Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пастернак Розалия Исидоровна

Отец ребёнка: Кауфман Исидор

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лапшова Клара Исидоровна

Отец ребёнка: Кауфман Исидор

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кауфман Осип Исидорович

Отец ребёнка: Кауфман Исидор

Одесса, Одеська область
Смерть
1930
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