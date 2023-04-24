Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.11.1897

Дата смерти

23.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1897

Отец: Еремеев Николай Петрович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Нейгауз Адриан

Отец ребёнка: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

(Sepharden), Vienna, Vienna, Austria
Spouse: Felix Moser
Рождение ребёнка
21.03.1927

Сын: Нейгауз Станислав Генрихович

Отец ребёнка: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1929

Дочь: Лидская Милица Генриховна

Отец ребёнка: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

Россия
Развод
1931

Муж: Пастернак Борис

Супруг(-а): Евгения Владимировна Пастернак (Лурье)
Бракосочетание
1932

Муж: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак, Nobel Prize in Literature 1958
Бракосочетание
1932

Муж: Пастернак Борис

Супруг(-а): Зинаида Николаевна Нейгауз-Пастернак (Еремеева)
Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Пастернак Леонид

Отец ребёнка: Пастернак Борис

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.06.1966
Москва, город федерального значения Москва
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