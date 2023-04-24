Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида
Место рождения
Дата рождения11.11.1897
Дата смерти23.06.1966
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1897
Отец: Еремеев Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Нейгауз Адриан
Отец ребёнка: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович
(Sepharden), Vienna, Vienna, Austria
Spouse: Felix Moser
Рождение ребёнка
21.03.1927
Сын: Нейгауз Станислав Генрихович
Отец ребёнка: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович
Рождение ребёнка
05.01.1929
Дочь: Лидская Милица Генриховна
Отец ребёнка: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович
Россия
Развод
1931
Муж: Пастернак Борис
Супруг(-а): Евгения Владимировна Пастернак (Лурье)
Бракосочетание
1932
Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак, Nobel Prize in Literature 1958
Бракосочетание
1932
Муж: Пастернак Борис
Супруг(-а): Зинаида Николаевна Нейгауз-Пастернак (Еремеева)
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Пастернак Леонид
Отец ребёнка: Пастернак Борис
Смерть
23.06.1966