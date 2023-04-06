Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

31.03.1888

Дата смерти

10.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1888

Отец: Нейгауз Густав Вильгельмович

Мать: Ольга Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Нейгауз Адриан

Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида

(Sepharden), Vienna, Vienna, Austria
Spouse: Felix Moser
Рождение ребёнка
21.03.1927

Сын: Нейгауз Станислав Генрихович

Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1929

Дочь: Лидская Милица Генриховна

Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида

Россия
Бракосочетание
1932

Жена: Нейгауз-Пастернак Зинаида

Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак, Nobel Prize in Literature 1958
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нейгауз Милица Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Pianist
Работа или профессия
Неизвестно
пианист
Смерть
10.10.1964
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia
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