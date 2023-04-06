Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович
Место рождения
Дата рождения31.03.1888
Дата смерти10.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1888
Отец: Нейгауз Густав Вильгельмович
Мать: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Нейгауз Адриан
Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида
(Sepharden), Vienna, Vienna, Austria
Spouse: Felix Moser
Рождение ребёнка
21.03.1927
Сын: Нейгауз Станислав Генрихович
Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида
Рождение ребёнка
05.01.1929
Дочь: Лидская Милица Генриховна
Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида
Россия
Бракосочетание
1932
Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак, Nobel Prize in Literature 1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нейгауз Милица Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Pianist
Работа или профессия
Неизвестно
пианист
Смерть
10.10.1964
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia