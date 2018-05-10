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Нейгауз Густав Вильгельмович

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Место рождения

Калькар, Германия

Дата рождения

10.05.1847

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1847

Отец: Нейгауз Вильгельм

Мать: не указана

Калькар, Германия
Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнбах-Нейгауз Наталья

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва
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