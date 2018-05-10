Нейгауз Густав Вильгельмович
Место рожденияКалькар, Германия
Дата рождения10.05.1847
Дата смерти1938
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1847
Отец: Нейгауз Вильгельм
Калькар, Германия
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнбах-Нейгауз Наталья
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва