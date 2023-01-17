город Кропивницкий, город Кропивницкий, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Кропивницкий

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Кировоград
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
4ЕЛИСАВЕТГРАД (ЕЛИСАВЕТ). Уездный (с предместьями: Ковалевкою, Балкою, Пермскими лагерями и Быковым).При р. Ингуле.1530230¾25471412813692Церквей православных 5, единоверческих 2, протестантская 1. Синагог еврейских 4. Молитвенных школ еврейских 5, караимская 1. Училищ казенных: кавалерийское, уездное, духо Показать все
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-46682Кропивницькиймістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр області, центр районуКіровоградська міська рада
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