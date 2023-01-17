Кропивницкий
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Кировоград
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4ЕЛИСАВЕТГРАД (ЕЛИСАВЕТ). Уездный (с предместьями: Ковалевкою, Балкою, Пермскими лагерями и Быковым).При р. Ингуле.1530230¾25471412813692Церквей православных 5, единоверческих 2, протестантская 1. Синагог еврейских 4. Молитвенных школ еврейских 5, караимская 1. Училищ казенных: кавалерийское, уездное, духо Показать всеПоказать скан
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46682Кропивницькиймістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр області, центр районуКіровоградська міська рада