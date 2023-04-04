Лидская (Нейгауз) Милица Генриховна
женский, родилась 05.01.1929, Россия
умерла 08.09.2008, Москва, город федерального значения Москва
ОтецНейгауз Генрих (Феликс) Густавович31.03.1888 г.р.
МатьНейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида11.11.1897 г.р.
Супруги
Лидский ВикторНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лидский Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.09.2008
Москва, город федерального значения Москва