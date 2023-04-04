Лидская (Нейгауз) Милица Генриховна 05.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Лидская (Нейгауз) Милица Генриховна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 05.01.1929, Россия

умерла 08.09.2008, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович31.03.1888 г.р.
Мать
Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида11.11.1897 г.р.
Супруги
Лидский ВикторНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929

Отец: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

Мать: Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лидский Виктор

Работа или профессия
Неизвестно

mathematician

Смерть
08.09.2008
Москва, город федерального значения Москва

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