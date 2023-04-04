(Блуменфельд) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1859
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович
Отец ребёнка: Нейгауз Густав Вильгельмович
Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнбах-Нейгауз Наталья
Отец ребёнка: Нейгауз Густав Вильгельмович
Смерть
1936
Москва, город федерального значения Москва