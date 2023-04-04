(Блуменфельд) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Блуменфельд) Ольга Михайловна

(Блуменфельд) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1859

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Нейгауз Генрих (Феликс) Густавович

Отец ребёнка: Нейгауз Густав Вильгельмович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнбах-Нейгауз Наталья

Отец ребёнка: Нейгауз Густав Вильгельмович

Смерть
1936
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close