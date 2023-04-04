Еремеев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Рождение ребёнка
11.11.1897

Дочь: Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1904
Работа или профессия
15.12.1912
Spouse: Gisela Adutt (Stern) (born Rosenhek)

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