Еремеев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Рождение ребёнка
11.11.1897
Дочь: Нейгауз-Пастернак (Еремеева) Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1904
Работа или профессия
15.12.1912
Spouse: Gisela Adutt (Stern) (born Rosenhek)