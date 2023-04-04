Пастернак (Лурье) Евгения
Место рождения
Дата рождения28.12.1898
Дата смерти10.07.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1922
Муж: Пастернак Борис
Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Рождение ребёнка
23.09.1923
Сын: Пастернак Евгений
Отец ребёнка: Пастернак Борис
Развод
1931
Муж: Пастернак Борис
Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Рождение ребёнка
1938
Сын: Пастернак Леонид Борисович
Отец ребёнка: Пастернак Борис
Смерть
10.07.1965