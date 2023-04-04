Пастернак (Лурье) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак (Лурье) Евгения

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

28.12.1898

Дата смерти

10.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1898

Отец: Лурье ?

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
1922

Муж: Пастернак Борис

Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Рождение ребёнка
23.09.1923

Сын: Пастернак Евгений

Отец ребёнка: Пастернак Борис

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1931

Муж: Пастернак Борис

Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Рождение ребёнка
1938

Сын: Пастернак Леонид Борисович

Отец ребёнка: Пастернак Борис

Смерть
10.07.1965
Москва, город федерального значения Москва

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