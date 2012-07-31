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Пастернак Евгений

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.09.1923

Дата смерти

31.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1923

Отец: Пастернак Борис

Мать: Пастернак (Лурье) Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастернак (Вальтер) Елена

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.02.1957

Жена: Пастернак (Вальтер) Елена

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Елена Владимировна Пастернак (Вальтер)
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастернак (Вальтер) Елена

Смерть
31.07.2012
Москва, город федерального значения Москва

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