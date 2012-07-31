Пастернак Евгений
Место рождения
Дата рождения23.09.1923
Дата смерти31.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1923
Отец: Пастернак Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастернак (Вальтер) Елена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1957
Супруг(-а): Елена Владимировна Пастернак (Вальтер)
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастернак (Вальтер) Елена
Смерть
31.07.2012