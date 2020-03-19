Пастернак (Вальтер) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастернак (Вальтер) Елена

Пастернак (Вальтер) Елена

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.11.1936

Дата смерти

19.03.2020

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936

Отец: Вальтер Владимир

Мать: Вальтер Ленора

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.02.1957

Муж: Пастернак Евгений

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Елена Владимировна Пастернак (Вальтер)
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Евгений

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.03.2020
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close