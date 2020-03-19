Пастернак (Вальтер) Елена
Место рождения
Дата рождения07.11.1936
Дата смерти19.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936
Отец: Вальтер Владимир
Мать: Вальтер Ленора
Бракосочетание
07.02.1957
Муж: Пастернак Евгений
Супруг(-а): Елена Владимировна Пастернак (Вальтер)
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Евгений
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.2020