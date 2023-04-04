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Вальтер Владимир

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.12.1901

Дата смерти

21.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

1904 г.р.
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Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1901

Отец: Вальтер Александр

Мать: Вальтер (Кестнер) Любовь

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вальтер (Шпет) Ленора

Работа или профессия
Неизвестно
Актер
Бракосочетание
07.07.1932

Жена: Вальтер (Шпет) Ленора

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Супруг(-а): Ленора Шпет
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Пастернак (Вальтер) Елена

Мать ребёнка: Вальтер (Шпет) Ленора

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.12.1974

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