Вальтер Владимир
Место рождения
Дата рождения29.12.1901
Дата смерти21.12.1974
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1901
Отец: Вальтер Александр
Мать: Вальтер (Кестнер) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вальтер (Шпет) Ленора
Работа или профессия
Неизвестно
Актер
Бракосочетание
07.07.1932
Жена: Вальтер (Шпет) Ленора
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Супруг(-а): Ленора Шпет
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Пастернак (Вальтер) Елена
Мать ребёнка: Вальтер (Шпет) Ленора
Смерть
21.12.1974