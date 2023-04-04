Вальтер (Кестнер) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальтер (Кестнер) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

01.01.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кестнер Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Вальтер Владимир

Отец ребёнка: Вальтер Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вальтер Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вальтер Александр

Смерть
01.01.1960