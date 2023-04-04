Вальтер (Кестнер) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти01.01.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кестнер Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Вальтер Владимир
Отец ребёнка: Вальтер Александр
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вальтер Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вальтер Александр
Смерть
01.01.1960