Вальтер (Шпет) Ленора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВальтер (Шпет) Ленора

Вальтер (Шпет) Ленора

avatar

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

31.12.1904

Дата смерти

12.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904

Отец: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Мать: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вальтер Владимир

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.07.1932

Муж: Вальтер Владимир

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Супруг(-а): Ленора Шпет
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Пастернак (Вальтер) Елена

Отец ребёнка: Вальтер Владимир

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.1976
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.