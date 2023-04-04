Вальтер (Шпет) Ленора
Место рождения
Дата рождения31.12.1904
Дата смерти12.09.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вальтер Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.1932
Муж: Вальтер Владимир
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Супруг(-а): Ленора Шпет
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Пастернак (Вальтер) Елена
Отец ребёнка: Вальтер Владимир
Смерть
12.09.1976