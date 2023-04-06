(Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1870
Дата смерти27.10.1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870
Отец: Крестовоздвиженский Александр Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1904
Unknown
Супруг(-а): Наталья Константиновна Konstantinovna Шпет (Гучкова)
Рождение ребёнка
31.12.1904
Дочь: Вальтер Ленора
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Поливанова Маргарита
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Развод
1912
Работа или профессия
Неизвестно
Актриса
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
27.10.1940