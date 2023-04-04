(Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна
женский, родилась 24.07.1870, Киев, Украинская ССР, СССР
умерла 27.10.1940, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКрестовоздвиженский Александр ВасильевичНеизвестно г.р.
Мать(Руднева) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Шпет Густав (Густав Болеслав)07.04.1879 г.р.
Дети
Вальтер (Шпет) Ленора31.12.1904 г.р.
Поливанова (Шпет) Маргарита18.10.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870
Киев, Украинская ССР, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1904
Unknown
Рождение ребёнка
31.12.1904
Дочь: Вальтер (Шпет) Ленора
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Поливанова (Шпет) Маргарита
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1912
Смерть
27.10.1940
Москва, город федерального значения Москва