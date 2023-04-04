(Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна 24.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

(Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 24.07.1870, Киев, Украинская ССР, СССР

умерла 27.10.1940, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Крестовоздвиженский Александр ВасильевичНеизвестно г.р.
Мать
(Руднева) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Шпет Густав (Густав Болеслав)07.04.1879 г.р.
Дети
Вальтер (Шпет) Ленора31.12.1904 г.р.
Поливанова (Шпет) Маргарита18.10.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870

Отец: Крестовоздвиженский Александр Васильевич

Мать: (Руднева) ?

Киев, Украинская ССР, СССР

Работа или профессия
Неизвестно

Актриса

Работа или профессия
Неизвестно

актриса

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Unknown

Супруг(-а): Наталья Константиновна Konstantinovna Шпет (Гучкова)

Рождение ребёнка
31.12.1904

Дочь: Вальтер (Шпет) Ленора

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Поливанова (Шпет) Маргарита

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Москва, город федерального значения Москва

Развод
1912

Муж: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Смерть
27.10.1940
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.