(Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

24.07.1870

Дата смерти

27.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870

Отец: Крестовоздвиженский Александр Васильевич

Мать: ?

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Unknown
Супруг(-а): Наталья Константиновна Konstantinovna Шпет (Гучкова)
Рождение ребёнка
31.12.1904

Дочь: Вальтер Ленора

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Поливанова Маргарита

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1912

Муж: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Работа или профессия
Неизвестно
Актриса
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
27.10.1940
Москва, город федерального значения Москва
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