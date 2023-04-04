Крестовоздвиженский Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовоздвиженский Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Руднева) ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1870

Дочь: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Мать ребёнка: (Руднева) ?

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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