Поливанова (Шпет) Маргарита
Место рождения
Дата рождения18.10.1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908
Отец: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Мать: Мария Александровна
Бракосочетание
27.01.1929
Супруг(-а): Маргарита Густавовна Поливанова (Шпет)
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Поливанов Михаил
Отец ребёнка: Поливанов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1933
Сын: Поливанов Константин Константинович
Отец ребёнка: Поливанов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поливанов Константин Михайлович
Смерть
1989