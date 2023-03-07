Поливанова (Шпет) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Шпет) Маргарита

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.10.1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908

Отец: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Мать: Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.01.1929

Муж: Поливанов Константин Михайлович

Супруг(-а): Маргарита Густавовна Поливанова (Шпет)
Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Поливанов Михаил

Отец ребёнка: Поливанов Константин Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1933

Сын: Поливанов Константин Константинович

Отец ребёнка: Поливанов Константин Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Поливанов Константин Михайлович

Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
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