Максимова (Шпет) Татьяна 03.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Шпет) Татьяна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 03.09.1914

умерла 30.09.2011

Отец
Шпет Густав (Густав Болеслав)07.04.1879 г.р.
Мать
Шпет (Гучкова) Наталья1892 г.р.
Дети
(Максимова) Екатерина01.02.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1914

Отец: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Мать: Шпет (Гучкова) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: (Максимова) Екатерина

Отец ребёнка: Максимов Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
30.09.2011

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