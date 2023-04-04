Максимова (Шпет) Татьяна
женский, родилась 03.09.1914
умерла 30.09.2011
ОтецШпет Густав (Густав Болеслав)07.04.1879 г.р.
МатьШпет (Гучкова) Наталья1892 г.р.
Дети
(Максимова) Екатерина01.02.1939 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1914
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: (Максимова) Екатерина
Отец ребёнка: Максимов Сергей Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.2011