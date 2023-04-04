Шпет (Гучкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпет (Гучкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Гучков Константин

Мать: Гучкова Варвара

Бракосочетание
1913

Муж: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Максимова Татьяна

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Рождение ребёнка
31.05.1916

Дочь: Рудановская, Шторх Марина

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Шпет Сергей

Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1956
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