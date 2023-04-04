Шпет (Гучкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Гучков Константин
Мать: Гучкова Варвара
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Максимова Татьяна
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Рождение ребёнка
31.05.1916
Дочь: Рудановская, Шторх Марина
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Рождение ребёнка
?.06.1919
Сын: Шпет Сергей
Отец ребёнка: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Смерть
1956