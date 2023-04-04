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Гучков Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1865

Дата смерти

14.09.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1865

Отец: Гучков Иван

Мать: (Вакье) Корали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гучков Юрий

Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шпет (Гучкова) Наталья

Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Гучков Владимир Константинович

Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара

Рождение ребёнка
21.01.1896

Дочь: Френкина (Гучкова) Ольга

Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара

Смерть
14.09.1934
Похороны
Неизвестно

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