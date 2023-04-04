Гучков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1865
Дата смерти14.09.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1865
Отец: Гучков Иван
Мать: (Вакье) Корали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гучков Юрий
Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шпет (Гучкова) Наталья
Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара
Рождение ребёнка
05.06.1894
Сын: Гучков Владимир Константинович
Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара
Рождение ребёнка
21.01.1896
Дочь: Френкина (Гучкова) Ольга
Мать ребёнка: Гучкова (Зилоти) Варвара
Смерть
14.09.1934
Похороны
Неизвестно