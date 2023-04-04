Гучков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти24.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гучков Ефим Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.07.1860
Сын: Гучков Николай
Мать ребёнка: Корали
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гучков Федор
Мать ребёнка: Корали
Рождение ребёнка
26.10.1862
Сын: Гучков Александр
Мать ребёнка: Корали
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1865
Сын: Гучков Константин
Мать ребёнка: Корали
Смерть
24.01.1904