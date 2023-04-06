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Гучков Александр

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1862

Дата смерти

14.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862

Отец: Гучков Иван

Мать: Корали

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.09.1903

Жена: Guchkova Мария Ilynichna

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Трейл Вера

Мать ребёнка: Guchkova Мария Ilynichna

Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Гучков Лев

Мать ребёнка: Guchkova Мария Ilynichna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Гучков Иван

Мать ребёнка: Guchkova Мария Ilynichna

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гучков Андрей

Мать ребёнка: НН

Париж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: НН

Развод
Неизвестно

Жена: Guchkova Мария Ilynichna

Смерть
14.02.1936
г. Париж, Франция
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