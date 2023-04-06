Гучков Александр
Место рождения
Дата рождения26.10.1862
Дата смерти14.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862
Отец: Гучков Иван
Мать: Корали
Бракосочетание
?.09.1903
Жена: Guchkova Мария Ilynichna
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Трейл Вера
Мать ребёнка: Guchkova Мария Ilynichna
Рождение ребёнка
04.09.1908
Сын: Гучков Лев
Мать ребёнка: Guchkova Мария Ilynichna
Рождение ребёнка
31.05.1911
Сын: Гучков Иван
Мать ребёнка: Guchkova Мария Ilynichna
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гучков Андрей
Мать ребёнка: НН
Париж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: НН
Развод
Неизвестно
Жена: Guchkova Мария Ilynichna
Смерть
14.02.1936
г. Париж, Франция