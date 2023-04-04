Guchkova (Siloti Зилоти) Мария Ilynichna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Зилоти Илья
Развод
Неизвестно
Муж: Гучков Александр
Бракосочетание
?.09.1903
Муж: Гучков Александр
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Трейл (Гучкова) Вера
Отец ребёнка: Гучков Александр
Рождение ребёнка
04.09.1908
Сын: Гучков Лев
Отец ребёнка: Гучков Александр
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1911
Сын: Гучков Иван
Отец ребёнка: Гучков Александр
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1938