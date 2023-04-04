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Guchkova (Siloti Зилоти) Мария Ilynichna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Зилоти Илья

Мать: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Развод
Неизвестно

Муж: Гучков Александр

Бракосочетание
?.09.1903

Муж: Гучков Александр

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Трейл (Гучкова) Вера

Отец ребёнка: Гучков Александр

Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Гучков Лев

Отец ребёнка: Гучков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Гучков Иван

Отец ребёнка: Гучков Александр

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1938

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