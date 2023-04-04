Зилоти (Рахманинова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зилоти Аркадий
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зилоти Илья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Зилоти Сергей Ilych
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Рождение ребёнка
09.10.1863
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гучкова (Зилоти) Варвара
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Guchkova (Siloti Зилоти) Мария Ilynichna
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Зилоти Илья
Смерть
1924