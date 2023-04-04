Зилоти (Рахманинова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зилоти (Рахманинова) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Рахманинов Аркадий Александрович

Мать: Рахманинова (Павлова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зилоти Владимир Ильич

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зилоти Аркадий

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зилоти Илья

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зилоти Сергей Ilych

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Зилоти Александр Ильич

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гучкова (Зилоти) Варвара

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Guchkova (Siloti Зилоти) Мария Ilynichna

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зилоти Дмитрий (Митя)

Отец ребёнка: Зилоти Илья

Смерть
1924

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