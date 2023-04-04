Зилоти Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения09.10.1863
Дата смерти08.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1863
Отец: Зилоти Илья
Бракосочетание
06.02.1887
Супруг(-а): Александр Ильич Зилоти
Рождение ребёнка
22.11.1887
Сын: Зилоти Александр Александрович
Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зилоти Иван Александрович
Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Зилоти) Вера Александровна
Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: (Зилоти) Ксения (Оксана)
Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Лазарева (Зилоти) Кириена Александровна
Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Зилоти Лев (Левко)
Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна
Смерть
08.12.1945