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Зилоти Александр Ильич

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

09.10.1863

Дата смерти

08.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1863

Отец: Зилоти Илья

Мать: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
06.02.1887

Жена: (Третьякова) Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Александр Ильич Зилоти
Рождение ребёнка
22.11.1887

Сын: Зилоти Александр Александрович

Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1889

Сын: Зилоти Иван Александрович

Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Зилоти) Вера Александровна

Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна

Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: (Зилоти) Ксения (Оксана)

Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна

Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Лазарева (Зилоти) Кириена Александровна

Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна

Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Зилоти Лев (Левко)

Мать ребёнка: (Третьякова) Вера Павловна

Смерть
08.12.1945

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