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(Зилоти) Вера Александровна
(Зилоти) Вера Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1969
Пол
Женский
Отец
Зилоти Александр Ильич
1863 г.р.
Мать
(Третьякова) Вера Павловна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Зилоти Александр Ильич
Мать:
Вера Павловна
Смерть
1969
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