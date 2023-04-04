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(Зилоти) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Зилоти Александр Ильич

Мать: Вера Павловна

Смерть
1969
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