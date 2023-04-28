(Третьякова) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1866
Дата смерти20.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1866
Бракосочетание
06.02.1887
Супруг(-а): Александр Ильич Зилоти
Рождение ребёнка
22.11.1887
Сын: Зилоти Александр Александрович
Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зилоти Иван Александрович
Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Ксения (Оксана)
Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич
Париж
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Лазарева Кириена Александровна
Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Зилоти Лев (Левко)
Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич
Antwerp, Belgium
Смерть
20.01.1940
New York, New York
Похороны
22.01.1940
New York, New York