(Третьякова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Третьякова) Вера Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.10.1866

Дата смерти

20.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1866

Отец: Третьяков Павел Михайлович

Мать: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Зилоти Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Александр Ильич Зилоти
Рождение ребёнка
22.11.1887

Сын: Зилоти Александр Александрович

Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1889

Сын: Зилоти Иван Александрович

Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич

Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Ксения (Оксана)

Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич

Париж
Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Лазарева Кириена Александровна

Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич

Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Зилоти Лев (Левко)

Отец ребёнка: Зилоти Александр Ильич

Antwerp, Belgium
Смерть
20.01.1940
New York, New York
Похороны
22.01.1940
New York, New York
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