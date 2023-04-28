Третьяков Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.12.1832
Дата смерти04.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1832
Бракосочетание
?.08.1865
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Боткина Александра Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Гриценко Любовь Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Третьяков Михаил Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Боткина Мария Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна
Смерть
04.12.1898