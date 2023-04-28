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Третьяков Павел Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.12.1832

Дата смерти

04.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1832

Отец: Третьяков Михаил Захарович

Мать: Третьякова Александра Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.08.1865

Жена: Третьякова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Боткина Александра Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гриценко Любовь Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Третьяков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Боткина Мария Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Сын: Третьяков Иван Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.12.1898
Москва, город федерального значения Москва
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