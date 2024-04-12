Боткина (Третьякова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Нотгафт Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
04.11.1897
Дочь: Хохлова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Боткин Сергей Сергеевич
Берлин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно