Боткина (Третьякова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткина (Третьякова) Александра Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1867

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Третьяков Павел Михайлович

Мать: Третьякова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Нотгафт Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
04.11.1897

Дочь: Хохлова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Боткин Сергей Сергеевич

Берлин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боткин Сергей Сергеевич

Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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