Хохлова (Боткина) Александра Сергеевна
Место рожденияБерлин
Дата рождения04.11.1897
Дата смерти22.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897
Берлин
Бракосочетание
1923
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
актриса кино
Смерть
22.08.1985