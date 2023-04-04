Хохлова (Боткина) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Боткина) Александра Сергеевна

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

04.11.1897

Дата смерти

22.08.1985

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897

Отец: Боткин Сергей Сергеевич

Мать: Боткина Александра Павловна

Берлин
Бракосочетание
1923

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
актриса кино
Смерть
22.08.1985
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