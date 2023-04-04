Боткин Сергей Сергеевич
Место рожденияÎle-de-France, Париж Seine, Франция
Дата рождения13.12.1859
Дата смерти29.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1859
Île-de-France, Париж Seine, Франция
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Нотгафт Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Боткина Александра Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1897
Дочь: Хохлова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Боткина Александра Павловна
Берлин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач, коллекционер
Смерть
29.01.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург