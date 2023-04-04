Боткин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Île-de-France, Париж Seine, Франция

Дата рождения

13.12.1859

Дата смерти

29.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1859

Отец: Боткин Сергей Петрович

Мать: Боткина Анастасия Александровна

Île-de-France, Париж Seine, Франция
Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Нотгафт Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Боткина Александра Павловна

Рождение ребёнка
04.11.1897

Дочь: Хохлова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Боткина Александра Павловна

Берлин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боткина Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
врач, коллекционер
Смерть
29.01.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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