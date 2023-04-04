Боткина (Крылова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоткина (Крылова) Анастасия Александровна

Боткина (Крылова) Анастасия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Крылов Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.12.1859

Сын: Боткин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Île-de-France, Париж Seine, Франция
Рождение ребёнка
1859

Дочь: ?

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
02.09.1861

Сын: Боткин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.06.1865

Сын: Боткин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1866

Сын: Боткин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Боткин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович

Смерть
1875
Причина смерти: лейкоз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close