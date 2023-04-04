Боткина (Крылова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Крылов Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.12.1859
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Île-de-France, Париж Seine, Франция
Рождение ребёнка
1859
Дочь: ?
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1861
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.06.1865
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1866
Сын: Боткин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Боткин Сергей Петрович
Смерть
1875
Причина смерти: лейкоз