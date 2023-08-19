Боткин Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1865
Дата смерти17.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1865
Бракосочетание
07.01.1891
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
12.09.1892
Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Боткин Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Боткин Георгий (Юрий) Евгеньевич
Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
28.08.1898
Дочь: Мельник-Боткина Татьяна
Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
17.07.1900
Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна
Развод
20.12.1910
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лихингер Вольдемар
Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна
Смерть
17.07.1918
Екатеринбург, Пермская губерния, Россия
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно