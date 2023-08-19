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Боткин Евгений Сергеевич

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

08.06.1865

Дата смерти

17.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1865

Отец: Боткин Сергей Петрович

Мать: Боткина Анастасия Александровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
07.01.1891

Жена: Боткина Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
12.09.1892

Сын: Боткин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Боткин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Боткин Георгий (Юрий) Евгеньевич

Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: Мельник-Боткина Татьяна

Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.07.1900

Сын: Боткин Глеб Евгеньевич

Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна

Развод
20.12.1910

Жена: Боткина Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лихингер Вольдемар

Мать ребёнка: Боткина Ольга Владимировна

Смерть
17.07.1918
Екатеринбург, Пермская губерния, Россия
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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