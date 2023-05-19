Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1844
Дата смерти26.03.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1844
Бракосочетание
?.08.1865
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Боткина Александра Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Гриценко Любовь Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Третьяков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Боткина Мария Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович
Смерть
26.03.1899
Похороны
Неизвестно