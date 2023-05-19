Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.04.1844

Дата смерти

26.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1844

Отец: Мамонтов Николай Федорович

Мать: Мамонтова Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.08.1865

Муж: Третьяков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Боткина Александра Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гриценко Любовь Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Третьяков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Боткина Мария Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Сын: Третьяков Иван Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.03.1899
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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