Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.03.1810
Дата смерти04.07.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1827
Супруг(-а): Николай Федорович Мамонтов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мамонтов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мамонтов Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мамонтов Савва Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мамонтов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамонтов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Якунчикова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1844
Дочь: Третьякова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рукавишникова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович
Смерть
04.07.1864
Россия
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Боткина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович