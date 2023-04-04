Мамонтова (Вагина) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.03.1810

Дата смерти

04.07.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
1827

Муж: Мамонтов Николай Федорович

Супруг(-а): Николай Федорович Мамонтов
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мамонтов Савва Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мамонтов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Якунчикова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1844

Дочь: Третьякова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамонтов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рукавишникова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

Смерть
04.07.1864
Россия
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Боткина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Федорович

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