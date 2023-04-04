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Мамонтов Савва Николаевич
Мамонтов Савва Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Мужской
Отец
Мамонтов Николай Федорович
1807 г.р.
Мать
Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Мамонтов Николай Федорович
Мать:
Мамонтова Вера Степановна
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