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Мамонтов Савва Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Мамонтов Николай Федорович

Мать: Мамонтова Вера Степановна