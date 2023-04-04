Мамонтов Николай Федорович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Мамонтов Николай Федорович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1807

умер 30.09.1860

Супруги
Мамонтова (Вагина) Вера Степановна23.03.1810 г.р.
Дети
Мамонтов Александр Николаевич1832 г.р.
Мамонтов Кирилл Николаевич1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Fathered 17 children

Бракосочетание
1827

Жена: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Супруг(-а): Николай Федорович Мамонтов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мамонтов Савва Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мамонтов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Якунчикова (Мамонтова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.04.1844

Дочь: Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамонтов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рукавишникова (Мамонтова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

Работа или профессия
1853

купец первой гильдии

Смерть
30.09.1860

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Боткина (Мамонтова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна

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