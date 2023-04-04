Мамонтов Николай Федорович
мужской, родился 1807
умер 30.09.1860
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мамонтов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Сын: Мамонтов Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Сын: Мамонтов Савва Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Сын: Мамонтов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Сын: Мамонтов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Дочь: Якунчикова (Мамонтова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Дочь: Третьякова (Мамонтова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Дочь: Рукавишникова (Мамонтова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна
Дочь: Боткина (Мамонтова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова (Вагина) Вера Степановна