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Мамонтов Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

30.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Жена: Мамонтова Вера Степановна

Супруг(-а): Николай Федорович Мамонтов
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мамонтов Савва Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мамонтов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Якунчикова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1844

Дочь: Третьякова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамонтов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рукавишникова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Работа или профессия
1853
купец первой гильдии
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Боткина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Fathered 17 children
Смерть
30.09.1860
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