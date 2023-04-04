Мамонтов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти30.09.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Супруг(-а): Николай Федорович Мамонтов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мамонтов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мамонтов Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мамонтов Савва Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мамонтов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамонтов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Якунчикова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
28.04.1844
Дочь: Третьякова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рукавишникова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Работа или профессия
1853
купец первой гильдии
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Боткина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова Вера Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Fathered 17 children
Смерть
30.09.1860