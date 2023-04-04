Третьякова (Борисова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Борисова) Александра Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1832

Сын: Третьяков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.01.1834

Сын: Третьяков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Коншина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1836

Сын: Третьяков Данило Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Каминская Софья Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Третьяков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Третьяков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гартунг Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Смерть
1899
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