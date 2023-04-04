Третьякова (Борисова) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1832
Сын: Третьяков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
31.01.1834
Сын: Третьяков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Коншина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Третьяков Данило Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Каминская Софья Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Третьяков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Третьяков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гартунг Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Смерть
1899