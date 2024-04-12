Коншина (Третьякова) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Алексеева Александра Владимировна
Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
1852
Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Коншин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коншин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Чайковская Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коншин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коншин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич
Смерть
1870