Коншина (Третьякова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина (Третьякова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1835

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Третьяков Михаил Захарович

Мать: Третьякова Александра Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Алексеева Александра Владимировна

Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1852

Муж: Коншин Владимир Дмитриевич

Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Коншин
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коншин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Чайковская Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коншин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коншин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Коншин Владимир Дмитриевич

Смерть
1870
Москва, город федерального значения Москва
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