Коншин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти02.04.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Алексеева Александра Владимировна
Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна
Бракосочетание
1852
Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Коншин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коншин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Чайковская Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коншин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коншин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель, купец 1-й гильдии, коммерции советник, merchant adviser
Смерть
02.04.1915