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Коншин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

02.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Алексеева Александра Владимировна

Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1852

Жена: Коншина Елизавета Михайловна

Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Коншин
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коншин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Чайковская Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коншин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коншин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Коншина Елизавета Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель, купец 1-й гильдии, коммерции советник, merchant adviser
Смерть
02.04.1915
Москва, город федерального значения Москва
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