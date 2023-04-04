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Зилоти Иван Александрович
Зилоти Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
1896
Пол
Мужской
Отец
Зилоти Александр Ильич
1863 г.р.
Мать
(Третьякова) Вера Павловна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Зилоти Александр Ильич
Мать:
Вера Павловна
Смерть
1896
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