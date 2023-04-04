Лазарева (Зилоти) Кириена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Зилоти) Кириена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1895

Дата смерти

28.07.1989

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895

Отец: Зилоти Александр Ильич

Мать: Вера Павловна

Рождение ребёнка
До 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Борис Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Борис Матвеевич

Смерть
28.07.1989
New York, NY, USA
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