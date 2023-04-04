Лазарева (Зилоти) Кириена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1895
Дата смерти28.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895
Отец: Зилоти Александр Ильич
Мать: Вера Павловна
Рождение ребёнка
До 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Борис Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1989
New York, NY, USA