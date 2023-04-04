Зилоти Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зилоти Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Зилоти Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зилоти Владимир Ильич

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зилоти Аркадий

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зилоти Сергей Ilych

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Зилоти Александр Ильич

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гучкова (Зилоти) Варвара

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Guchkova (Siloti Зилоти) Мария Ilynichna

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зилоти Дмитрий (Митя)

Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Смерть
1925

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