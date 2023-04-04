Зилоти Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Зилоти Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зилоти Аркадий
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Зилоти Сергей Ilych
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Рождение ребёнка
09.10.1863
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гучкова (Зилоти) Варвара
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Guchkova (Siloti Зилоти) Мария Ilynichna
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Смерть
1925