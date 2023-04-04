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Зилоти Владимир Ильич
Зилоти Владимир Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
13.02.1900
Пол
Мужской
Отец
Зилоти Илья
1835 г.р.
Мать
Зилоти (Рахманинова) Юлия
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Зилоти Илья
Мать:
Зилоти Юлия
Смерть
13.02.1900
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