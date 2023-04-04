Зилоти Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зилоти Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.02.1900

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зилоти Илья

Мать: Зилоти Юлия

Смерть
13.02.1900
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