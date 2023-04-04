Гучкова (Зилоти) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучкова (Зилоти) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зилоти Илья

Мать: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гучков Юрий

Отец ребёнка: Гучков Константин

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шпет (Гучкова) Наталья

Отец ребёнка: Гучков Константин

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Гучков Владимир Константинович

Отец ребёнка: Гучков Константин

Рождение ребёнка
21.01.1896

Дочь: Френкина (Гучкова) Ольга

Отец ребёнка: Гучков Константин

Смерть
1939

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