Гучкова (Зилоти) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зилоти Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гучков Юрий
Отец ребёнка: Гучков Константин
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шпет (Гучкова) Наталья
Отец ребёнка: Гучков Константин
Рождение ребёнка
05.06.1894
Сын: Гучков Владимир Константинович
Отец ребёнка: Гучков Константин
Рождение ребёнка
21.01.1896
Дочь: Френкина (Гучкова) Ольга
Отец ребёнка: Гучков Константин
Смерть
1939