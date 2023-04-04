Рахманинова (Павлова) Варвара Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения17.07.1812
Дата смерти23.10.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1812
Отец: Павлов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прибыткова (Рахманинова) Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Зилоти (Рахманинова) Юлия
Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рахманинов Василий Аркадьевич
Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
25.02.1852
Дочь: Сатина (Рахманинова) Варвара Аркадьевна
Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Трубникова (Рахманинова) Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович
Смерть
23.10.1896