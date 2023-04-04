Рахманинова (Павлова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Павлова) Варвара Васильевна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

17.07.1812

Дата смерти

23.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1812

Отец: Павлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прибыткова (Рахманинова) Анна Аркадьевна

Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманинов Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Зилоти (Рахманинова) Юлия

Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рахманинов Василий Аркадьевич

Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
25.02.1852

Дочь: Сатина (Рахманинова) Варвара Аркадьевна

Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Трубникова (Рахманинова) Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Рахманинов Аркадий Александрович

Смерть
23.10.1896

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