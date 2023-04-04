Трейл (Гучкова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906
Отец: Гучков Александр
Мать: Guchkova Мария Ilynichna
Бракосочетание
1925
Муж: Сувчинский Петр
Супруг(-а): Вера Александровна Traill (Гучкова)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трейл Роберт
Развод
Неизвестно
Муж: Сувчинский Петр
Смерть
1987
Cambridge, Cambridgeshire, UK