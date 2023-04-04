Трейл (Гучкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трейл (Гучкова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906

Отец: Гучков Александр

Мать: Guchkova Мария Ilynichna

Бракосочетание
1925

Муж: Сувчинский Петр

Супруг(-а): Вера Александровна Traill (Гучкова)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трейл Роберт

Развод
Неизвестно

Муж: Сувчинский Петр

Смерть
1987
Cambridge, Cambridgeshire, UK
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