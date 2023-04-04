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(Вакье) Корали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вакье Петр (Пьер?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Гучков Федор

Отец ребёнка: Гучков Иван

Рождение ребёнка
26.07.1860

Сын: Гучков Николай

Отец ребёнка: Гучков Иван

Рождение ребёнка
26.10.1862

Сын: Гучков Александр

Отец ребёнка: Гучков Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1865

Сын: Гучков Константин

Отец ребёнка: Гучков Иван

Смерть
Неизвестно

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