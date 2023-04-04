(Вакье) Корали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вакье Петр (Пьер?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гучков Федор
Отец ребёнка: Гучков Иван
Рождение ребёнка
26.07.1860
Сын: Гучков Николай
Отец ребёнка: Гучков Иван
Рождение ребёнка
26.10.1862
Сын: Гучков Александр
Отец ребёнка: Гучков Иван
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1865
Сын: Гучков Константин
Отец ребёнка: Гучков Иван
Смерть
Неизвестно