Гучков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1860
Дата смерти06.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1860
Отец: Гучков Иван
Мать: Корали
Рождение ребёнка
1887
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прохорова Надежда
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
23.03.1892
Дочь: Карпова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Вера
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Висковская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гучков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
06.01.1935
г. Париж, Франция