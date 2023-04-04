Гучков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1860

Дата смерти

06.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1860

Отец: Гучков Иван

Мать: Корали

Рождение ребёнка
1887

Дочь: София Николаевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прохорова Надежда

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Карпова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Вера

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Висковская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гучков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гучков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
06.01.1935
г. Париж, Франция
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